Augusto Inácio recebe reforços: «Faltam chegar mais quatro ou cinco jogadores»

Aves e Académica empataram a zero esta manhã em mais um jogo de preparação para a próxima temporada. No final do encontro, Augusto Inácio falou aos jornalistas sobre o estágio do Aves que terminou este sábado no Luso, avançando que a equipa está prestes a receber reforços.





"O estágio está a ser positivo, com uma carga física muito grande, e por isso é que a equipa se ressentiu hoje. Faltam chegar mais 4 ou 5 jogadores e um deles deve chegar hoje", sublinhou.Depois de três vitórias, frente a Tondela (2-1), Águeda (2-0) e Anadia (5-0), os comandados de Inácio tiveram o jogo menos conseguido desta concentração na Bairrada, frente a uma Académica muito dominadora, a jogar com a bola no pé.