Augusto Inácio: «Também temos os nossos problemas e são muitos»

Augusto Inácio, treinador do Aves, não espera facilidades na partida desta segunda-feira com o Sporting, da 7.ª jornada da Liga, apesar do momento menos bom que os leões atravessam. O técnico dos avenses, que ocupam o último lugar com apenas uma vitória e cinco derrotas, admitiu que não se deixa iludir pelo momento sportinguista, apesar de acreditar que o novo treinador ainda não teve tempo para incutir as suas ideias."Vai ser um jogo entre duas equipas que andam à procura da sua identidade. O Sporting mudou de treinador agora. Não sei quais são as ideias do novo treinador e não sei o modelo de jogo que vai trazer para aqui. Podem haver algumas alterações, mas temos é que nos preocupar connosco", afirmou o técnico.Augusto Inácio prefere concentrar-se nos problemas da sua equipa: "Também temos os nossos problemas e são muitos. Mas vamos procurar defender bem e jogar para marcar golos. Se não conseguirmos rematar à baliza, então é que nunca conseguimos ganhar. Quem vai jogar para o empate acaba sempre por perder. É um chavão, mas para as duas equipas é verdade."O treinador do Aves ainda elogiou o plantel do Sporting, admitindo que "tem jogadores com muita qualidade e capazes de resolver um jogo". Inácio falou também no novo treinador dos leões: "Não posso comparar o Silas do Belenenses com o Silas do Sporting. Não há treinador nenhum no mundo que consiga impor as suas ideias em dois dias. Ainda assim, sabemos bem que a obrigação de um grande é tentar ganhar o jogo. Mas a nossa também é tentar ganhar."O treinador foi ainda questionado sobre o facto de ser adepto do Sporting e a resposta foi perentória: "Só vejo o Aves, quero a vitória do Aves e depois disso quero que o Sporting seja feliz. Mas nos meus jogos quero que o Sporting perca sempre." O Aves, lanterna-vermelha do campeonato com três pontos, recebe, pelas 20h30 desta segunda-feira, o Sporting, que arrancou a jornada no oitavo lugar com oito pontos, na partida que encerra a sétima jornada da prova.