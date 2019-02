Augusto Inácio: «Todas as estratégias podem afundar-se quando sofres aos dois minutos»

Augusto Inácio lamentou o golo sofrido logo no início da partida com o Benfica, sublinhando que o Aves também teve oportunidades mas não foi eficaz e acabou por pagar com a derrota."Era importante não sofrer nos primeiros 20 minutos, mas todas as estratégias podem afundar-se quando sofres aos dois minutos. Cometemos um erro defensivo e depois as coisas ficaram muito difíceis. No final da primeira parte, o Rafa faz um grande golo. Disse ao intervalo: marcamos um golo, vamos discutir o resultado; sofrendo um terceiro, dificilmente evitamos a derrota. Tenho de elogiar o esforço dos jogadores mas reconhecer que o Benfica foi superior e mereceu ganhar.""Contra as equipas grandes não há muitas oportunidades, há poucas e temos de ser eficazes e não fomos. Houve um período bom mas o que conta são os golos. Não gosto nada de perder, mas a perder que seja com esta dignidade, lutámos, tentámos. Não conseguimos mas hoje estreou-se um menino, Miguel Barros, o Luquinhas também é dos sub-23, têm de se trabalhar, serem feitos. Está aqui juventude com grande valor e vão ter as suas oportunidades porque para mim a idade não tem competência. O Miguel Barros mereceu.""Há equipas que sobem e descem, nós já estivemos por cima, agora estamos por baixo. Terminámos a primeira volta com 12 pontos, perdemos com Sp. Braga e Benfica, mas ganhamos em Tondela e na Madeira. Estamos aqui para a luta. Estamos a um ponto de respirar outra vez e vamos lutar com todas a forças."