Avenses derrotados em Chaves no primeiro jogo da pré-época

O Aves perdeu este sábado 2-1 com o Chaves, do segundo escalão, no primeiro jogo de pré-temporada da equipa da Liga NOS que se realizou na cidade transmontana.As equipas marcaram nas duas únicas situações do primeiro tempo, com remates de meia distância e em iniciativas individuais, primeiro por Wagner, aos 21 minutos, para os flavienses, e depois por Miguel Tavares, aos 45 minutos, no encontro que se disputou no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.No segundo tempo o ritmo de jogo diminuiu, mas o domínio manteve-se por parte do conjunto de Chaves e o resultado foi fixado no último lance do desafio, após livre de Mika e desvio certeiro de João Paredes.A formação avense, que continua a ser orientada por Augusto Inácio, apresentou quatro reforços no primeiro onze na pré-temporada, Adam, Afonso Figueiredo, Bruno Xavier e Peu e contou ainda de início com Bruno Lourenço, Miguel Tavares e Varela, todos campeões pela equipa sub-23 na temporada passada.O técnico da equipa da casa, José Mota, teve várias baixas por problemas físicos e, sem contar com Samu, Jefferson, Hélder Almeida, Filipe Melo e André Luís, recorreu a jogadores da equipa secundária, mas lançou de início os jogadores mais experientes e dominou por completo a primeira parte.O Desportivo das Aves defronta no dia 10 de julho o Vitória de Guimarães, também da I Liga, jogo que se realiza em Quiaios, distrito de Coimbra, enquanto os transmontanos jogam em casa, no mesmo dia, frente ao Boavista, do principal escalão.