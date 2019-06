Avenses oficializam saída de Derley

O Aves oficializou esta segunda-feira a saída de Derley. O avançado brasileiro, de 31 anos, representou os avenses nas duas últimas temporadas, uma ligação que agora chegou ao fim.





"O CD Aves e Derley chegaram acordo para a rescisão amigável do contrato que ligava as partes", pode ler-se num comunicado emitido pelo clube, no qual desejou ainda felicidades ao jogador.Em 2018/19, Derley fez 38 jogos e marcou oito golos.