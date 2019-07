Aves apresenta-se com 24 jogadores e sem Carlos Ponck

Carlos Ponck foi o grande ausente do Aves quer no jogo de apresentação aos sócios, diante do Nacional, quer na festa subsquente na Praça das Fontaínhas. O defesa-central não marcou presença e o clube apontou que o defensor se encontra doente, mas a imprensa turca, deste sábado, refere que Ponck está próximo de se mudar para o campeonato turco.Ao longo do dia, o nome do Basaksehir foi apontado como estando muito próximo de atingir um acordo com o jogador, mas, segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, o Goztepe está bem colocado para garantir os seus serviços.Não obstante ter sido um dos 24 nomes anunciados como fazendo parte do plantel, a continuidade de Carlos Ponck na Vila das Aves poderá não se concretizar, algo que, a concretizar-se, irá acentuar a necessidade avense em reforçar o eixo.De resto, na festa de apresentação aos sócios não houve surpresas: Aflalo, Adam Dzwigala, Adi Mehremic, Bruninho,Rúben Oliveira, Bruno Xavier, Peu, Enzo Zidane, Mahmoud Kahraba, Fábio Szymonek, Miguel Tavares, Mohammadi, Quentin Beunardeau, Afonso Figueiredo, Rúben Macedo, Bruno Lourenço, Falcão, Estrela, Wellinton Junior, Mato Milos, Ricardo Rodrigues, Erik Nascimento e Kevin Yamga foram apresentados.