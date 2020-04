Aves: Claque barrada nas redes sociais

A claque ‘Força Avense’ denunciou mais um episódio do verdadeiro conflito que mantém com a SAD do Aves, revelando que vários elementos foram "barrados" do ter acesso às páginas oficiais do clube nas redes sociais.





"A SAD achou por bem atentar à liberdade de expressão de vários membros da Força Avense", regista a comunicação da claque, isto depois de vários focos de conflito que foram surgindo nos últimos tempos, incluindo a proibição de tarjas alusivas à organização nos jogos da equipa, sendo que elementos da claque foram ainda identificados e o verniz estalou em fevereiro, com várias trocas de acusações entre as partes.Os adeptos acusam ainda a SAD de colocar "interesses pessoais acima dos do clube", relatando um caso curioso em que um funcionário terá sido "despedido por causa de uma caneta".