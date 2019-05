Aves com três regressos e duas ausências para receção ao Moreirense

Vítor Gomes, Falcão e Mama Baldé regressaram esta quinta-feira aos convocados do Desportivo das Aves e são opções para a receção ao Moreirense, da 33.ª e penúltima jornada da Liga NOS, na sexta-feira.Falcão e Mama Baldé cumpriram um jogo de suspensão na visita ao Dragão (derrota, por 4-0), enquanto Vítor Gomes recuperou de um problema físico, que o manteve de fora nos dois últimos jogos.A estass três peças-chave no esquema tático do técnico Augusto Inácio juntam-se, de novo, o guarda-redes Szymonek e o avançado José Varela, em substituição de André Ferreira, Tong Lee, Faye e Erik.A lista de ausentes é extensa e, chega ao central Jorge Fellipe, que cumpre castigo, e também Fariña, que se encontra com um problema físico.Os 'vizinhos' e rivais Aves e Moreirense vão defrontar-se pela segunda vez na vila avense para o principal campeonato, depois da vitória dos cónegos na época passada, por 2-1.O Aves, 12.º classificado com 36 pontos e a permanência garantida, recebe o Moreirense, quinto com 49, às 20:30 de sexta-feira, num jogo que terá arbitragem de João Capela, da associação de Lisboa.- Guarda-redes: Beunardeau e Szymonek.- Defesas: Rodrigo, Mato Milos, Ponck, Diego Galo, Vítor Costa e Defendi.- Médios: Braga, Rúben Oliveira, Vítor Gomes e Falcão.- Avançados: Luquinhas, Rodrigues, José Varela, Miguel Tavares, Derley e Mama Baldé.