Aves confirma saída de El Adoua

O Desportivo das Aves chegou a acordo com o Kuwait SC para a transferência do médio El Adoua, que tem estado ausente do trabalho da equipa, confirmou o clube da Liga NOS em comunicado."O Clube Desportivo das Aves e o Kuwait SC chegaram a acordo para a venda do médio El Adoua", indica a nota publicada pelo Aves no sítio oficial.O comunicado não refere os valores envolvidos no negócio, tendo o clube agradecido "a disponibilidade" e "profissionalismo" do médio marroquino enquanto jogador do Aves, ao serviço do qual foi o jogador mais utilizado, com 1.621 minutos nos 18 jogos que disputou, entre campeonato (13), Taça da Liga (dois) e Taça de Portugal (três).El Adoua, de 32 anos, já tinha representado em Portugal o Vitória de Guimarães, entre 2011 e 2013, e a sua saída do Aves, assumida logo após o jogo com o Belenenses (derrota por 5-2, em 22 de dezembro), deverá levar o clube a procurar uma alternativa no mercado.