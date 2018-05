Com a vitória na final da Taça de Portugal frente ao Sporting, o Aves garantiu o acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, mas para isso tem de garantir a aprovação de um processo de candidatura que já começou em dezembro.

Segundo as informações que o nosso jornal recolheu, o Aves ainda não recebeu luz verde por parte do órgão de gestão do licenciamento (OGL), entidade que opera no âmbito da FPF e que apenas a 31 de maio divulga oficialmente quem são os clubes que recebem a certificação UEFA, não fornecendo qualquer informação intercalar aos media.

Continuar a ler

As reticências levantadas pelo OGL têm essencialmente a ver com melhoramentos que são obrigatórios no sentido de o Estádio do Aves ser considerado apto a receber encontros da Liga Europa. Com a Taça já garantida, a SAD já tem um plano de contingência preparado, no sentido de avançar com as obras que forem determinadas. Face a este cenário, os avenses entendem que "o processo de licenciamento encontra-se em aberto", razão pela qual foi asseverado ao nosso jornal que a SAD encontra-se "tranquilíssima" e que não será por motivos burocráticos que deixará de fazer a estreia nas provas da UEFA.

Na eventualidade de o Aves vir a ter o seu licenciamento chumbado, o beneficiado seria o Rio Ave, que ficou em 5º lugar no campeonato.



Confiança do lado do Rio Ave

Nem o facto de o presidente Silva Campos ter dito que no final da Taça de Portugal seria "sportinguista desde pequenino" funcionou como talismã para o Rio Ave no que toca ao desfecho no Jamor. A partir de agora a batalha pela presença na próxima edição da Liga Europa passa para os gabinetes, persistindo no ar a dúvida sobre quem possui o devido licenciamento até ao momento em que a FPF divulgar a lista oficial.



De qualquer forma, o Rio Ave, ao que Record apurou, mantém total confiança na ida às provas da UEFA, dado ter visto a sua candidatura aprovada dentro dos prazos e ter conhecimento de que o Aves não cumpriu com todos os requisitos. Aliás, está sobre a mesa a possibilidade de a Federação dissipar já hoje todas as questões, antecipando a oficialização dos clubes aprovados que está definida para dia 31.