Aves derrota Vizela em jogo particular

O Desportivo das Aves, 18.º e último classificado da Liga NOS, derrotou sta quarta-feira o Vizela, líder da Série A do Campeonato de Portugal, por 2-1, num encontro particular realizado à porta fechada em Freamunde.Os minhotos chegaram ao intervalo a vencer, mas a formação de Augusto Inácio, que poupou os jogadores com mais minutos nas provas oficiais, reverteu o marcador no segundo tempo, com golos dos avançados Ricardo Rodrigues e Mahmoud Kahraba.O emblema do concelho de Santo Tirso, que conquistou três pontos em 18 possíveis e caiu para a derradeira posição do campeonato na ronda anterior, ao perder em Paços de Ferreira (2-1), continua a preparar a receção ao Sporting, sétimo colocado, com oito pontos.O jogo de encerramento da sétima jornada da Liga NOS está agendado para as 20:15 de segunda-feira, no Estádio do CD Aves, na Vila das Aves.