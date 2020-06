«Aves é f.....»: clube recupera expressão de Nuno Manta sobre jogo com o FC Porto

Após o empate com o FC Porto (0-0), Nuno Manta teve uma tirada insólita na conferência de imprensa: o Aves é "f....", disse o treinador dos avenses que pediu de imediato desculpa pelo que disse.





Ora, o clube aproveitou o 'deslize' do técnico para, no Facebook, apontar ao jogo com os dragões: naquela rede social, o emblema da Vila das Aves publicou várias fotografias do encontro da 27.ª jornada com a legenda "O Aves é f..." e um emoji sorridente.