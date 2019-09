Aves e Varzim empatam sem golos em jogo particular

O Aves, 14.º classificado da Liga NOS, e o Varzim, 16.º e antepenúltimo colocado da Segunda Liga, empataram este sábado a zeros, num encontro particular realizado à porta fechada no Estádio do CD Aves.Aproveitando a pausa competitiva para os compromissos das seleções, os comandados de Augusto Inácio procuraram retificar alguns aspetos que não têm corrido de feição neste arranque de temporada e dispuseram de várias ocasiões, mas não revelaram acerto no capítulo da finalização.Sem casos clínicos a assinalar, o técnico do Aves distribuiu minutos entre titulares e jogadores com poucos minutos nas competições oficiais, promovendo a estreia do lateral direito brasileiro Jaílson, o último reforço anunciado no mercado de transferências.O emblema do concelho de Santo Tirso, que soma três pontos em 12 possíveis, continua a preparar a deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães, na 16.ª e antepenúltima posição, com dois pontos e uma jornada em atraso.O jogo relativo à quinta ronda da Liga NOS está agendado para 14 de setembro, às 21:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.