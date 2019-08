Aves empata com Berço em jogo particular

O Aves, 13.ª classificado da Liga NOS, empatou esta quarta-feira 1-1 com o Berço, do Campeonato de Portugal, num encontro particular realizado no Campo D. Maria Teresa, em São Martinho de Sande.A formação do concelho de Santo Tirso adiantou-se no marcador aos 16 minutos, pelo médio brasileiro Welinton Júnior, mas os minhotos restabeleceram a igualdade a cinco minutos do fim, com um golo da autoria do avançado Ricardo Almeida.Ainda à procura de rotinas num plantel que recebeu duas dezenas de reforços, Augusto Inácio fez novas experiências, mas optou por não revelar os jogadores utilizados diante do sexto colocado da série A do terceiro escalão do futebol português.O Desportivo das Aves recebe o Famalicão, que lidera o campeonato a par do Sporting, com sete pontos em nove possíveis, no sábado, às 16:30, no Estádio do CD Aves, numa partida relativa à quarta jornada da Liga NOS.