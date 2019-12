Aves empata com Vizela em jogo-treino

O Aves só volta a jogar a 4 de janeiro, em receção ao Santa Clara, pelo que aproveitou, esta quarta-feira, a pausa competitiva para realizar um jogo-treino, no seu estádio, ante o Vizela, que terminou empatado a um golo. Diogo Ribeiro abriu o marcador para a equipa que milita na Série A do Campeonato de Portugal, enquanto Mohammadi empatou para o lanterna-vermelha da Liga NOS.



Nuno Manta utilizou todos os jogadores que têm sido menos utilizados, ficando apenas de fora os lesionados Simunec e Mato Milos. O técnico do conjunto de Santo Tirso utilizou um total de sete jogadores provenientes da equipa sub-23: foram eles Hélder Baldé, Bruno Morais, Ricardo Mangas, Banjaqui, Reko, Bruno Lourenço e Mohamed Touré.



Entretanto, o defesa-central internacional pelo Benim, Moses Adilehou, está a cumprir um período à experiencia.