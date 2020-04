Aves não cumpriu obrigação de apresentar provas salariais à Liga

O Aves tinha até a quinta-feira que passou, dia 2 de abril, para apresentar a documentação em falta a comprovar que tinha as obrigações salariais todas em dia, mas não conseguiu fazê-lo.





O anúncio foi feito pela Liga, organismo que deveria ter recebido as referidas provas, esta sexta-feira, numa nota publicada no seu site oficial."Tendo em conta o que está determinado no artigo acima referido, e também nos artigos 74 e 14 do Regulamento Disciplinar da Liga Portugal, e tendo terminado os prazos regulamentares, informa-se que o CD Aves, Futebol SAD não cumpriu a sua obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores referentes aos meses de dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020", podia ler-se no comunicado.Face à situação de incumprimento, o caso foi agora remetido para o Conselho de Disciplina da FPF, que irá agora deliberar as sanções a aplicar ao clube.