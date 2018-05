O Desportivo das Aves não poderá mesmo participar na Liga Europa do próximo ano.sabe que o vencedor da Taça de Portugal não cumpriu os requisitos necessários para obter o indispensável licenciamento junto da Federação Portuguesa de Futebol e, assim, não fará a sua estreia em provas da UEFA no próximo ano.Desta forma, será o Sporting a entrar diretamente na fase de grupos da Liga Europa, por ser o 3.° da Liga NOS, ao passo que o Rio Ave, 5.° ficará com uma vaga na 2.° pré-eliminatória.O Sp. Braga sobe uma ronda e começará a competir na 3.ª pré-eliminatória.

Autor: Sérgio Krithinas