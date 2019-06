Afonso Figueiredo é jogador do Aves para as próximas três temporadas. A formação avense anunciou, este domingo, a chegada do lateral-esquerdo ao clube proveniente do Rio Ave.Na época passada, o jogador de 26 anos alinhou em 15 partidas pelos vila-condenses, isto depois de uma passagem pelo estrangeiro - Rennes e Levski Sofia. O internacional olímpico por Portugal atuou ainda no Boavista e no Sp. Braga B a nível sénior e no Sp. Braga, Belenenses e Sporting na formação.Para além de Afonso Figueiredo, que realiza exames médicos na próxima terça-feira, o Aves já anunciou a contratação de Merhdad Mohammadi, avançado iraniano, e de Mohamed Tour, costa-marfinense de 22 anos.: D.M.