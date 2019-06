Aves oficializa saída de Fariña

É oficial: Fariña já não é jogador do Aves, depois de ter rescindido contrato com o emblema avense. Tal como Record adiantou na sua edição impressa de terça-feira, o médio argentino acertou a desvinculação com o clube e está agora livre para dar outro rumo à carreira.





Numa nota publicada no site oficial, o emblema avense adiantou os contornos da rescisão e agradeceu ao jogador pelas duas épocas passadas na Vila das Aves."O CD Aves e Fariña chegaram acordo para a rescisão amigável do contrato que ligava as partes. Luis Fariña envergou o nosso símbolo em 42 ocasiões (3 golos) e com ele espalhou ‘magia’ nestas épocas recheadas de sucesso. Ao jogador – que sempre nos brindou com um enorme profissionalismo – desejamos as maiores felicidades pessoais e profissionais", pode ler-se.