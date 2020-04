Ordenados já foram pagos

A SAD do Aves pagou hoje os ordenados que tinha em atraso para com o plantel principal e já também a alguns jogadores da equipa de sub-23 do clube. A administração liderada pelo chinês Wei Zhao cumpriu assim a promessa feita ao plantel na última reunião, por videoconferência, no início desta semana, em que assumiu o compromisso de resolver a situação até esta sexta-feira.





Alguns dos jogadores, no entanto, só terão o dinheiro disponível amanhã, uma vez que não têm conta no mesmo banco da SAD, mas a maior parte já tem a situação regularizada hoje.Segundo conseguimos apurar, o próximo passo da SAD do Aves será agora acertar as "contas" com a própria Liga, uma vez que está em incumprimento salarial, mas vai apresentar os seus argumentos na tentativa de ainda evitar a perda de pontos que está estipulada nos regulamentos da competição. Recorde-se que decorre já um processo junto da Conselho Disciplinar da FPF sobre este assunto.Em relação aos ordenados de março, ficam por resolver, uma vez que os responsáveis da SAD do Aves esperam ainda que seja encontrada uma solução em conjunto e que englobe todos os clubes da Liga, para amenizar os efeitos da crise levantada pela pandemia Covid-19.