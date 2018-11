Aves quer voltar a voar

O Aves tem esta tarde mais uma barreira para ultrapassar na caminhada que pretende fazer até nova final da Taça de Portugal, ao visitar o reduto do Cova da Piedade em partida a contar para a 4ª eliminatória da prova.

Se o estatuto de vencedor na edição anterior aumenta, por um lado, as responsabilidades da equipa para esta partida em particular, cria, por outro, uma vontade firme de repetir o momento histórico vivido no Jamor, conforme deu conta José Mota, na conferência de imprensa realizada anteontem.

Ora, para dar novo passo rumo ao sonho, o técnico já poderá contar com Vítor Gomes, médio que, na edição passada, foi preponderante para a chegada à final, ao bisar no prolongamento da 2ª mão das ‘meias’, em casa do Caldas.

O experiente jogador falhou o último jogo do campeonato, diante do Rio Ave, devido a uma mialgia de esforço, mas já se encontra totalmente recuperado e está convocado para a visita a Almada.

Para além de Vítor Gomes, também Rúben Oliveira está de regresso às opções de José Mota, depois de, há cerca de um mês e meio, ter contraído uma entorse no joelho, no duelo com o Boavista, realizado no Estádio do Bessa.

Em sentido contrário segue Bruno Gomes, que pela segunda partida consecutiva ficou de fora da lista de convocados. O avançado deverá alinhar pelos sub-23 amanhã - curiosamente, também frente ao Cova da Piedade, de forma a ter minutos de jogo.