SAD do Aves "totalmente disponível para colaborar com a justiça"

O Desportivo das Aves reagiu este domingo à notícia do jornal ‘Público’, que dava conta da existência de "negócios duvidosos" do clube com o Benfica.





"Na sequência das notícias dos últimos dias, que envolvem a SAD do CD Aves, a atual administração garante estar totalmente disponível para colaborar com a justiça no apuramento de responsabilidades, de modo a repor o seu bom nome. Atenta ao evoluir da situação, a SAD do CD Aves tinha já pedido uma auditoria externa ao exercício de administrações anteriores, que tem na sua posse e que está a ser analisada para eventual apuramento de responsabilidades.A atual administração sublinha ainda que a sua gestão ao longo da presente temporada foi muito penalizada por força da herança recebida das gestões anteriores, que acabaram por condicionar as verbas que planeava aplicar não só na construção do plantel, como no desenvolvimento das estruturas do clube.Como tal, a atual administração do CD Aves reserva o seu direito de apurar responsabilidades através dos competentes meios legais.A administração do CD Aves SAD", lê-se num comunicado do clube.