Aves reforça-se com defesa-central croata

Andrej Simunec é reforço do Aves para as próximas três temporadas, segundo anunciou, esta terça-feira, o emblema avense. O defesa-central croata, de 24 anos, chega proveniente do NK Osijek e prepara-se para ter a primeira experiência fora do seu país natal, depois de oito anos contratualmente vinculado ao clube de Osijek.





Na última temporada, Simunec esteve cedido ao Inter Zapresic e apontou dois golos ao cabo de 25 partidas. Esta época, será mais uma opção para Augusto Inácio numa posição que perdeu Ponck, Defendi, Diego Galo e Jorge Fellipe.O defensor croata, refira-se, já trabalha com a equipa.