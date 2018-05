Aves e Sporting disputam este domingo, às 17h15, a final da Taça de Portugal, no Estádio Nacional, Jamor.

O Aves publicou esta quinta-feira uma nota oficial no Facebook, assinada pelo capitão de equipa Quim, na qual expressa solidariedade com o plantel do Sporting relativamente aos acontecimentos ocorridos na Academia de Alcochete na passada terça-feira."O plantel do Clube Desportivo das Aves gostaria de transmitir uma palavra de solidariedade e apreço aos seus colegas de profissão do plantel principal do Sporting Clube de Portugal por, apesar do tristíssimo episódio que viveram na passada 3ª feira e que muito lamentamos, terem decidido comparecer ao jogo do próximo domingo, numa prova de grande profissionalismo. Estamos certos de que todos iremos proporcionar ao país um grande espectáculo, promovendo aquilo que de bom tem o futebol", lê-se na nota.