O Desp. Aves venceu, esta manhã, o Tondela (2-1), no primeiro jogo do estágio, no Luso. Destaque para o jovem Rodrigues, que bisou.O Tondela adiantou-se bem cedo no marcador, por João Pedro, logo aos dois minutos de jogo, depois de um canto de Xavier.Rodrigues empatou a partida aos 21', depois de aparecer "nas costas" dos centrais a receber uma bola cruzada da direita.Na 2.ª parte, sinal mais do Desp. Aves e... de Rodrigues, que, aos 67', fez a "cambalhota" servido por Miguel Tavares.Autor: Bruno Gonçalves