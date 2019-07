Aves vira resultado e vence Nacional em jogo de preparação

Dois golos no espaço de três minutos garantiram este sábado o triunfo ao primodivisionário Desportivo das Aves na receção ao Nacional, da 2.ª Liga, por 2-1, no último ensaio das duas equipas antes do arranque oficial da temporada futebolística 2019/20.





O Nacional, com menos mexidas na base da equipa e ambições de regressar ao escalão principal, adiantou-se no marcador no final do primeiro tempo, aos 45-1, por Kalindi, mas os avenses, melhores após o intervalo, empataram por Wellinton Jr., aos 75, três minutos antes de o brasileiro devolver a assistência a Mohammadi, que operou a reviravolta no resultado.Com muitos jogadores novos no plantel e, por isso, ainda à procura de rotinas, o Aves jogou de início com Beunardeau, Mato Milos, Adam, Adi, Afonso Figueiredo, Falcão, Enzo, Rúben Macedo, Kahraba, Rodrigues e Welinton. Jogaram ainda Mohammadi, Miguel Tavares, estrela e Bruno Xavier.