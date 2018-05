Num longo comunicado emitido no seu Facebook oficial, o Aves reagiu à notícia que esta segunda-feira veio a público, a dar conta de que o clube vencedor da Taça de Portugal não iria ter entrada na Liga Europa , em virtude de não cumprir os requisitos necessários para obter o indispensável licenciamento junto da FPF. Na publicação, o emblema avense explica as trocas de emails feitas com a FPF e garante que entregará o assunto ao seu departamento jurídico, isto por entender que fez tudo bem para ter tais licenças.

Autor: Fábio Lima