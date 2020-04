Baliza entregue à inexperiência

A baliza do Aves vai ficar entregue a Raphael Aflalo ou a Fábio Szymonek até ao final da época, caso se confirme o reatar da competição como é previsível neste momento.





Os dois guarda-redes brasileiros estavam na sombra do francês Beunardeau, habitual titular dos avenses, mas que entretanto rescindiu contrato com o clube.Raphael Aflalo (2) e Fábio Szymonek (1) acumulam apenas 3 jogos na 1ª Liga esta temporada e ambos terminam o seu contrato em... junho!Um pormenor que pode ser ainda mais um problema para a SAD do Aves, embora tudo indique que haverá um entendimento entre todas as entidades para que os vínculos dos atletas possam ser estendidos para lá da data normal do fim de época, em função da paragem forçada pela pandemia Covid-19.