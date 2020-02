Beunardeau falha receção ao V. Guimarães

Nuno Manta terá uma baixa de vulto na partida diante do V. Guimarães. Quentin Beunardeau viu o 5º cartão amarelo em Famalicão e não pode jogar, sexta-feira, na receção aos vimaranenses.





Para o lugar do francês, deverá entrar Raphael Aflalo, que conta com dois jogos pela equipa principal no campeonato, ante FC Porto e Gil Vicente, numa altura em que os avenses eram orientados interinamente por Leandro Pires.