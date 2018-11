Beunardeau não se rende: «Sou um competidor por natureza»

Quentin Beunardeau perdeu a titularidade na partida contra o Santa Clara, ele que era totalista nos jogos do campeonato.Nesse encontro, o técnico José Mota optou por colocar de início André Ferreira, que vinha de dois jogos a titular para as taças, mas o guarda-redes francês não se rende. "É a decisão do treinador e tenho de respeitar. Mas sou um competidor por natureza e vou continuar a trabalhar e fazer de tudo para conquistar o meu espaço", assegurou o guardião, ainda sem saber se vai regressar à titularidade. "É uma decisão do treinador e será ele a decidir como vai ser no próximo jogo", acrescentou.Esta está a ser a primeira experiência de Beunardeau no futebol português e, no seu entender, está a superar as expectativas. "Está a ser uma experiência muito boa e estou muito contente por estar neste clube. Os franceses não conhecem muito bem este campeonato, mas está a ser uma boa experiência para mim", concluiu.