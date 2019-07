Beunardeau renova com o Aves até 2022

Quentin Beunardeau chegou a acordo com o Aves para renovar o vínculo existente por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2022. O guardião francês, peça-chave no emblema avense na época finda, tinha contrato válido até junho de 2021, mas, face à importância que assumiu no seio do clube e ao assédio de que vinha sendo alvo, foi segurado pela SAD por mais um ano.





O anúncio foi feito pelo próprio clube, através de um vídeo com os melhores momentos do guardião, colocado nas redes sociais.