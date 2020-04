Beunardeau rescinde contrato com o Aves devido a salários em atraso

O guarda-redes francês Quentin Bernardeau apresentou, esta terça-feira, a sua rescisão contratual ao Desportivo das Aves, devido a salários em atraso.





"É com enorme tristeza que me despeço dos adeptos do Desportivo das Aves. Foi um prazer enorme representar este clube e esta cidade e só tenho palavras positivas para a massa associativa. Infelizmente, dada a situação de incumprimento que é de conhecimento público, não tive outra solução que não fosse apresentar a minha rescisão", afirmou o guardião francês, em declarações exclusivas à Empower Sports.Apesar do momento complicado, face ao incumprimento salarial e posição na tabela classificativa – o Aves é atualmente o último classificado da prova -, Bernardeau revelou ter negado convites de outras equipas no início da presente temporada, tendo colocado sempre os interesses do clube "à frente" dos seus."Sempre tentei colocar o clube e os seus interesses à frente dos meus e recusei alguns convites de outras equipas para continuar esta temporada no Desportivo das Aves, clube com o qual me identifiquei desde a primeira hora. Porém, considero que atingimos um ponto sem retorno, a total insustentabilidade da SAD, e tenho de fazer valer os meus direitos como trabalhador neste momento", apontou.Bernardeau deixou ainda uma palavra ao clube e o desejo de que toda a situação seja, futuramente, resolvida."Desejo que, quando a competição voltar, jogadores e equipa técnica encontrem os meios para salvar o Aves da despromoção pois o lugar deste clube é entre os maiores do futebol português. Agradeço a todos, dos adeptos aos colegas de equipa e equipas técnicas com quem trabalhei, o seu apoio desde que aqui cheguei que muito facilitaram a adaptação a um novo país", concluiu.