"Não sei se é estrelinha ou não. A minha família é toda portista e brinca com essa situação, dado que já marquei vários golos ao FC Porto", sublinhou, esperando contar com o apoio dos seus parentes: "Claro que vão estar um pouco divididos, mas acredito que, se ganhar, vão ficar contentes porque sou da família."Agora, o Aves pode voltar a fazer história depois do sucesso no Jamor. "Percebemos que, se calhar, não valorizaram tanto a nossa vitória na Taça pelo que se passou com o Sporting, mas isso não devia ter acontecido. Dentro de campo sentimos que os jogadores do Sporting estavam focados em vencer. Triunfámos com mérito", vincou Braga, acrescentando: "Vamos defrontar o campeão em título, um jogo difícil porque, na minha opinião, é a melhor equipa. Vai ser um jogo complicado, que vamos tentar ganhar."Para Braga, a missão é clara: "Se calhar vão olhar-nos com outros olhos, mas vamos continuar a fazer o nosso trabalho da mesma forma."