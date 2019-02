Braga: «Benfica está num excelente momento»

Braga considera que o Benfica foi mais forte do que o Aves e que o golo marcado logo aos três minutos por Seferovic foi determinante para a derrota caseira dos avenses. À Sport TV, o médio destacou o bom momento de forma das águias."Sim, claro. Sabíamos que era um jogo difícil frente a uma boa equipa. É difícil contrariar as dinâmicas que eles metem no jogo. Um golo cedo condiciona muito a nossa estratégia. Melhoramos depois desse golo, mas eles marcaram o segundo e as coisas complicaram-se. Defrontamos uma excelente equipa.""Tentámos contrariar no que pudemos. O Benfica está num excelente momento. O que interessa é ganhar a uma equipa do nosso campeonato no próximo sábado que é o Portimonense.""Desde que chegou o novo míster, temos tido vitórias contra as equipas do nosso campeonato. O Portimonense está nessa luta e queremos ganhar."