Braga vai falhar a receção ao Boavista, depois de ter visto o 5.º cartão amarelo no campeonato no jogo com o Portimonense.O médio vai cumprir suspensão, pelo que Fariña tem via aberta para repetir o lugar no 11 conquistado no Algarve.Depois de ter chegado à vila das Aves às 5 da manhã de domingo, depois de uma desgastante viagem, o plantel avense inicia a preparação do encontro com o Boavista esta segunda-feira à tarde.