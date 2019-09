Bruninho sofreu um traumatismo cranioencefálico

O defesa Bruninho, lateral esquerdo do Aves, contraiu no sábado um traumatismo cranioencefálico durante o jogo com o V. Guimarães (5-1 para os vimaranenses), da quinta jornada da Liga NOS."O Bruninho está com um traumatismo cranioencefálico. Foi ao hospital fazer exames, mas não temos nada de muito concreto ainda", revelou a assessora de comunicação do clube avense, na conferência de imprensa após o encontro.O jogador foi substituído ao minuto 57 do encontro, após um choque com o vitoriano André Pereira, que o deixou imobilizado no relvado.O defesa brasileiro, de 25 anos, disputou em Guimarães o seu segundo jogo na presente temporada, depois de ter cumprido 17 minutos no encontro com o Boavista, que o Aves perdeu por 2-1, na primeira jornada do campeonato.