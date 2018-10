Bruno Gomes rende Derley

Depois de ter visto o 5º amarelo no campeonato no encontro frente ao Santa Clara, Derley irá falhar a visita do Aves ao reduto do Chaves, agendada para segunda-feira.Para esse jogo, Bruno Gomes deverá ser o escolhido de José Mota para colmatar a ausência do habitual titular no centro do ataque.Porém, essa não deverá ser a única alteração operada no onze avense. Ao que tudo indica, Beunardeau irá voltar à baliza, substituíndo André Ferreira, ao passo que Nildo deve também ser opção na ala, no lugar de Mama Baldé.