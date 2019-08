Bruno Jesus reforça Aves

O Desportivo das Aves assegurou mais um reforço para o eixo central da defesa, com a contratação do brasileiro Bruno Jesus, por um período de três anos, confirmou esta sexta-feira em comunicado o cube da Liga NOS."Bruno Wavzinkevicz Ribeiro é o novo jogador do Clube Desportivo das Aves", informou o clube avense nas suas redes sociais, numa breve nota informativa em que revela que a duração do contrato do central brasileiro é "válido para as próximas três temporadas".Bruno Jesus, como é conhecido, tem 1,91 metros e na sua formação passou pelo Grêmio de Portalegre. Chega dos brasileiros do EC São José, clube pelo qual disputou 44 jogos e apontou dois golos.Pela primeira vez a jogar fora do Brasil, o futebolista, de 22 anos, já trabalha com a equipa e vem atenuar o problema central na defesa avense, nesta altura limitada aos também reforços Adam e Adi.