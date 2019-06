Bruno Xavier: «Estou mais do que preparado para este desafio»

O avançado brasileiro Bruno Xavier, reforço do Desportivo das Aves para as próximas três temporadas , disse esta quarta-feira estar "mais do que preparado" para o desafio de jogar pela primeira vez na Liga NOS."Fiquei muito feliz com a possibilidade de jogar num grande clube português como o Aves. Espero poder agradecer a oportunidade dentro de campo", disse Bruno Xavier aos órgãos de comunicação do clube.O avançado, de 22 anos, que no seu currículo conta com passagens por Corinthians, Guarani, Oeste e Nacional-SP, todos do Brasil, já treinou esta quarta-feira com os novos companheiros e, no final da sessão, disse que chegou "para somar"."O mais importante são os objetivos da equipa. Quando o grupo está unido em busca de um propósito comum, os objetivos individuais acabam por ser cumpridos também", acrescentou.O Aves representa a primeira experiência europeia do jovem jogador brasileiro, que definiu o futebol português como "muito dinâmico, com muita qualidade individual e vigor físico"."Estou mais do que preparado para este desafio. Prometo esforço e dedicação em todos os momentos", concluiu Bruno Xavier, cujo contrato com o Aves tem a duração de três temporadas.O Desportivo das Aves iniciou esta quarta-feira o trabalho de campo, numa sessão à porta fechada, cumpridos os exames médicos, continuando o programa de trabalho no seu estádio até ao dia 9 de julho, véspera da comitiva seguir viagem para um estágio de 10 dias no Luso.O primeiro jogo da pré-temporada acontece em Chaves, diante da formação local, no dia 6 de julho.