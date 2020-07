Buatu anuncia rescisão com o Aves por incumprimento salarial

Os problemas salariais no Aves fizeram mais uma baixa. O defesa-central Buatu anunciou nas redes sociais ter rescindido o contrato que o ligava ao emblema avense, ele que estava emprestado pelo Rio Ave desde o passado mercado de inverno.





1/3 Hoje tomei a decisão de rescindir meu contrato de empréstimo com o Desportivo das Aves por falta de cumprimento pontual e integral da retribuição devida por mais de 30 dias. Portanto, não estava mais nas melhores condições necessárias para exercer minha profissão. pic.twitter.com/63VPHxwEne — Jonathan Buatu M. (@BuatuJ) July 16, 2020

"Hoje tomei a decisão de rescindir meu contrato de empréstimo com o Desportivo das Aves por falta de cumprimento pontual e integral da retribuição devida por mais de 30 dias. Portanto, não estava mais nas melhores condições necessárias para exercer minha profissão", escreveu o jogador, de 26 anos."Foram 7 meses difíceis, com uma descida desportiva no final, mas sem arrependimentos, porque dei o máximo para o clube, a equipa e os adeptos desde o primeiro dia até ao final, apesar da situação complicada do clube", acrescentou."Desejo o melhor no futuro para o clube e espero vê-lo novamente em breve na Liga NOS. Um grande abraço à equipa técnica, aos meus colegas e aos adeptos. O Aves é um mundo e continuará a sê-lo", escreveu ainda Buatu.O defesa-central tinha sido titular ainda no jogo da última terça-feira, que o Aves perdeu frente ao Santa Clara, por 3-0.