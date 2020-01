Buatu é reforço para a defesa do Aves

Jonathan Buatu é reforço do Aves nesta reabertura do mercado de janeiro.





O internacional angolano, apesar de ter nascido na Bélgica, será emprestado pelo Rio Ave, clube ainda detentor do seu passe, até ao final da época, num negócio que deve ser esta sexta-feira oficializado pelos avenses.Aos 26 anos, Buatu regressa assim ao futebol português, depois de na temporada passada ter cumprido 28 jogos pelo Rio Ave, clube que o cedeu no início desta época aos belgas do Mouscron, mas onde o defesa-central não se conseguiu impor, cumprindo apenas 2 jogos até ao momento.