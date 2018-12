Bura e Braga regressam aos convocados

Bura e Braga regressaram este sábado aos convocados do Desportivo das Aves, numa lista sem Mama Baldé, que está emprestado pelo Sporting, adversário de domingo na 12.ª jornada da 1.ª Liga.

O treinador José Mota convocou 20 elementos, entre os quais Bura, contratado no início da época ao Oriental e apenas com 30 minutos disputados na equipa principal, e Braga.

Os dois médios substituem nos convocados Mama Baldé, que joga no Aves por empréstimo do Sporting.

Diego Galo está entregue ao departamento médico, para recuperar de uma intervenção cirúrgica, e volta a ficar de fora dos eleitos do Aves.

As duas equipas vão defrontar-se pela quinta vez em Alvalade para o campeonato principal, com saldo amplamente favorável aos 'leões', com um empate e três triunfos, o último dos quais, por 3-0, na época passada.

O Desportivo das Aves, 13.º classificado com 10 pontos, defronta o Sporting, segundo com 25, num jogo com início marcado para as 20:00 de domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Beunardeau e André Ferreira.

- Defesas: Rodrigo, Ponck, Jorge Fellipe, Defendi, Nélson Lenho e Vítor Costa.

- Médios: Rúben Oliveira, Vítor Gomes, Falcão, Braga, Bura, El Adoua e Fariña.

- Avançados: Amilton, Nildo, Derley, Rodrigues e Hamdou.