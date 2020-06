Calor evitado e mais um teste

O plantel avense cumpriu ontem mais uma sessão de preparação tendo em vista a receção ao Belenenses SAD, desta feita com o treinador Nuno Manta a agendar os trabalhos para o final do dia, de modo a evitar as horas de calor e transportar os jogadores para uma temperatura mais aproximada ao horário noturno da partida. Ensaio geral para a retoma com um grau de exigência elevado, mesmo perante todas as contrariedades e com todo o grupo a ser submetido, no final dos trabalhos, a mais um teste de despiste à Covid-19.