Carlos Ponck oficializado no Basaksehir

Carlos Ponck já não é jogador do Aves e vai prosseguir a carreira na Turquia, ao serviço do Basaksehir. O defesa-central foi oficializado pelo emblema turco esta segunda-feira, tendo assinado um contrato válido por quatro temporadas.





Ao serviço do Aves, Ponck fez parte das páginas mais douradas da história do clube avense, participando das duas históricas permanências na 1.ª Liga e também da conquista da Taça de Portugal.Nas redes sociais, o emblema português deixou uma mensagem de agradecimento ao jogador, desejando-lhe "boa sorte no novo desafio".