Casa do presidente da direção do Aves alvo de atos de vandalismos

O Aves emitiu um comunicado há momentos a denunciar que a casa do presidente da direção do clube, Armando Silva, foi alvo de atos de vandalismos, tendo sido feitas pinturas nas paredes da habitação. Na mesma nota, o clube informa ainda que a situação também se verifiocu no estabelecimento comercial de um dos vice-presidentes.





"Os órgãos sociais do Clube Desportivo das Aves vêm unanimemente lamentar e veemente repudiar estes grosseiros comportamentos, manifestando já a total solidariedade para com os ofendidos", podia ler-se, tendo ainda o clube afirmado que "quem praticou estes atos cobardes e injustificados não conhece a grandeza e a história do clube".O Aves conclui assegurando que já foram feitas as participações criminais das duas situações: "Os órgãos sociais irão acompanhar com especial atenção o desenrolar das diligências, sempre com o intuito de salvaguarda e proteção não só do nome e da imagem do clube, mas também em defesa do respeito e reconhecimento devidos aos dirigentes visados"."Hoje a habitação do Presidente da Direção do Clube Desportivo das Aves e o estabelecimento comercial de um Vice-Presidente do mesmo órgão forma alvo de atos de vandalismo, com pinturas nas paredes.Os Órgãos Sociais do Clube Desportivo das Aves vêm unanimemente lamentar e veemente repudiar estes grosseiros comportamentos, manifestando desde já a total solidariedade para com os ofendidos.Quem praticou estes atos cobardes e injustificados não conhece, seguramente, a grandeza e a história do Clube, que ao longo dos anos sempre soube respeitar todos quantos o representaram.Hoje celebra-se o dia da Liberdade. Aqueles que por ela sempre lutaram só podem sentir-se envergonhados com esta atitude, que em nada dignifica os valores do nosso Clube.Já foram apresentadas as respetivas participações criminais, sendo que este Órgãos Sociais irão acompanhar com especial atenção o desenrolar das diligências, sempre com o intuito de salvaguarda e proteção não só do nome e imagem do Clube, mas também em defesa do respeito e reconhecimento devidos aos dirigentes visados.Vila das Aves, 25 de Abril de 2020.Os Órgãos Sociais do Clube Desportivo das Aves", pode ler-se.