CD multa Aves por arremesso de caixote do lixo e venda de bebidas alcoólicas no estádio

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou, esta terça-feira, uma punição de 6.916 euros, ao Desp. Aves, após alguns incidentes na derrota (0-1) na receção ao Santa Clara em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga NOS.





No documento disponibilizado pelo CD, a punição mais elevada ao emblema de Vila das Aves designa-se ao facto de alguns adeptos afetos ao emblema anfitrião terem "arremessado" um caixote de lixo para o terreno de jogo, no valor de 5.610 euros. Destaque ainda para a punição de 730 euros ao clube, após fiscalização da GNR, no decorrer do encontro, ao bar da bancada três do Estádio do Clube Desportivo das Aves, onde terão sido encontradas "35 garrafas de cerveja com álcool". "Atraso no reinício do encontro" e "entrada ou permanência de pessoas não autorizadas no túnel de acesso ao terreno de jogo" são as restantes punições aplicadas aos avenses, no valor de 225 e 351 euros, respetivamente.Destaque ainda para a multa de 702 euros aplicada a Estrela Costa por insultos à equipa de arbitragem. "Se fosses roubar o caralho", terá dito a diretora-executiva do Aves.