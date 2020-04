Chamadas acusatórias publicadas nas redes sociais

Foi ontem publicado no Facebook um ficheiro de som de duas chamadas telefónicas alegadamente realizadas por Estrela Costa, diretora da SAD do Aves. Na primeira chamada, a alegada protagonista faz várias acusações dirigindo-se a um "Nick" – alcunha pela qual é conhecido Wei Zhao, dono da SAD - e o que é dito pelo destinatário não consta da gravação; na segunda percebe-se a conversa entre a protagonista e um indivíduo que fará ligação entre o clube e a SAD.

"Vou ligar ao presidente do Chaves, vou contar tudo o que sei"; "fizeste-me roubar o meu treinador"; "agora estás aí com as tuas vigarices"; "três jogos que tu vendeste, que tu apostaste, que fizeste a minha equipa perder"; "cala-te ou vais para a cadeia amanhã! Desces de divisão na hora que eu quiser", são algumas das afirmações percetíveis, alegadamente proferidas por Estrela Costa. O nosso jornal procurou confrontar tanto Estrela Costa como Wei Zhao, por via telefónica, com o tema, mas ambos se mantiveram incontactáveis.