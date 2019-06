Chipre chama por Vítor Gomes

Vítor Gomes continua com o futuro em aberto, mas em cima da mesa tem já a possibilidade de mudar-se para o Chipre. O experiente médio não deverá continuar ligado ao Aves, emblema com quem termina contrato, e, apesar de não ter ainda nada definitivamente acertado, já recebeu uma abordagem oriunda do campeonato cipriota.





Um desafio que o próprio jogador veria com bons olhos, não só por ter já alguma experiência a nível internacional, mas sobretudo por acreditar que esta é a altura para voltar a embarcar numa aventura fora de portas.