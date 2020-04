Claque 'atira-se' à Direção do Aves

Após os últimos acontecimentos que incluíram a pintura de frases ofensivas na casa do presidente Armando Silva e de um "vice" do clube, a claque do Aves sentiu necessidade de emitir um comunicado, começando por registar "mais uma semana feia para o clube".





"Tem-se tornado hábito, não fossem já os tempos muito difíceis, nestas seis semanas de confinamento e acordamos sempre com algo que nos entristece ainda mais! Repudiamos, desde já, toda e qualquer manifestação radical, que danifique propriedade privada e que sobressalte ainda mais as vidas de todos os avenses, que são atualmente já difíceis", regista a ‘Força Avense’, estranhando, no entanto, a celeridade com que foi feito o comunicado do clube a repudiar os recentes atos."Lembramos que veio a público um áudio que coloca o Aves sob suspeita de jogos comprados. Porque não foram tão céleres a pronunciarem-se sobre essa questão gravíssima? Pior de tudo, é ainda não se terem pronunciado", diz ainda a claque, completando: "É por demais evidente que o Aves não é defendido condignamente por esta Direção. Está na hora da mudança."