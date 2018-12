Com o núcleo duro frente ao Sporting

Quase sete meses depois da histórica conquista da Taça de Portugal, frente ao Sporting, o ‘corpo’ do Aves não mudou muito e surge em Alvalade com um núcleo duro de resistentes, uma vez que só o guarda-redes Quim, o trinco Tissone e o avançado Guedes não fazem parte do plantel.

Claro que a continuidade de José Mota no comando técnico dos avenses em muito contribuiu para esta realidade e o onze que se apresentará esta noite não será muito diferente daquele que, a 20 de maio no Jamor, derrotou um leão ferido e cabisbaixo.

André Ferreira é neste momento o dono da baliza no lugar do histórico Quim, agora dirigente, sendo que o marroquino El Adoua tomou de assalto o posto de médio mais defensivo. Lá na frente, já se sabe, Alexandre Guedes, agora no V. Guimarães e a grande figura da final da Taça de Portugal ao marcar os dois golos do triunfo avense, por 2-1, será rendido por Derley.

No resto, alterações pontuais à medida das necessidades da equipa técnica. Na defesa, por exemplo, os laterais Rodrigo e Nélson Lenho e o central Carlos Ponck continuam de pedra e cal. Do quarteto que alinhou no Jamor, apenas Diego Galo só não será titular também esta noite, uma vez que está lesionado e será rendido pelo compatriota Rodrigo Defendi. No meio-campo, Braga e Vítor Gomes, titularíssimos na época passada e na final da Taça, não têm garantida a presença na equipa de hoje, mas já na frente as alas vão ser ocupadas pelos mesmos protagonistas: Amilton e Nildo.